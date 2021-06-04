В Кемерове стартует фестиваль «ТЕРРИТОРИЯ-fest»

Мэр Кемерова оценил ремонт дорог в городе и показал результат остальным В Кемерове укладывают новый асфальт — градоначальник вышел на ремонтируемые участки, чтобы оценить...

В центре Кемерова почти на сутки запретят парковку и перекроют движение Речь идёт об участке от улицы Красноармейская до улицы Васильева, рассказали в МБУ «ЦОДД». В...

Мэр Кемерова оценил ремонт дорог в городе и показал результат остальным В Кемерове укладывают новый асфальт — градоначальник вышел на ремонтируемые участки, чтобы оценить...