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В Кемерове стартует фестиваль «ТЕРРИТОРИЯ-fest»

С 4 июня по 10 июля в Парке Чудес Кемерова будут проходить творческие презентации городов и районов Кузбасса. В рамках первого регионального фестиваля «ТЕРРИТОРИЯ-fest» делегации всех 34 муниципалитетов представят визитку, концертные номера и изделия декоративно-прикладного и изобразительного искусства, характерные для культуры их местности. 

Первый всекузбасский фестиваль стартует 4 июня в 15:00. Зрителей ждет грандиозное представление с выступлением барабанщиков, акробатов-батутистов и мультимедиа-шоу. После церемонии открытия свою территорию презентуют новокузнечане. 

Познакомиться с лучшими творческими коллективами и мастерами со всего Кузбасса можно каждую пятницу, субботу и воскресенье в Парке Чудес (Зеленый театр) по адресу: Кемерово, улица Кирова, 4. Вход свободный. Р

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/06/2021
Культура
Кемерово

Новости Кузбасса

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