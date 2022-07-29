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В Кемерове стартует капитальный ремонт Красноармейского моста

Капитальный ремонт Красноармейского моста через Искитимку стартует в Кемерове в ночь на 30 июля.

Проезд по мосту будет полностью закрыт до конца ремонтных работ. 

Специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения» на весь период перекрытия Красноармейского моста будут вести наблюдение за транспортной ситуацией и при необходимости оперативно вносить изменения в режимы работы светофоров, в том числе с помощью ручного удаленного регулирования.

Оперативную информацию о работе городского пассажирского транспорта можно уточнить у оператора справочно-информационной службы  МБУ «УЕЗТУ» по телефону 57-46-57.

 

Фото из открытых источников

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29/07/2022
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