В Кемерове участковый вернул домой потерявшуюся пенсионерку

В кемеровскую полицию позвонил работник местной автозаправочной станции: в помещение АЗС зашла пожилая женщина, которая не помнила своего имени, адреса и не смогла пояснить, как здесь оказалась.

По сигналу на место происшествия прибыл участковый уполномоченный, капитан полиции Евгений Елезов. Полицейский стал задавать женщине наводящие вопросы, благодаря которым пенсионерка смогла вспомнить, что живет одна и что отправилась в магазин, но заблудилась. Участковый посадил кемеровчанку в служебный автомобиль и отправился искать ее дом. Женщина смогла указать микрорайон, в котором проживает, однако не сумела назвать точный адрес. По дороге в беседе пенсионерка вспомнила, что ранее с ней уже происходили подобные случаи. Елезов предположил, что тогда в полиции могут быть сведения о личности женщины. Личность и место проживания пожилой женщины были установлены, и в течение нескольких минут 84-летняя кемеровчанка была доставлена домой. Оказавшись в родных стенах, пенсионерка горячо поблагодарила стражей порядка за помощь, подчеркнув, что надежда на полицейских была для нее единственной, ведь у нее нет близких родственников, которые бы стали ее искать.