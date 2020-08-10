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В Кемерово увековечат память героически погибшего офицера войск правопорядка

    Имя командира кемеровского учебного батальона связи войск правопорядка полковника Игоря Якунина, ценой собственной жизни спасшего от гибели 18-летнего курсанта в 2003 году, будет высечено на монументе «Звезда» в столице Кузбасса. Такое решение было принято в рамках рабочей встречи представителей совета ветеранов внутренних войск Сибирского федерального округа и выпускников Кемеровского высшего военного командного училища связи имени маршала войск связи И.Т. Пересыпкина.

     Мемориал «Звезда» будет установлен в Кемерове в будущем году в честь 80-летнего юбилея со дня создания КВВКУС имени маршала войск связи И.Т. Пересыпкина (расформировано в 2009 году), которое окончил полковник Игорь Якунин. На монументе будут высечены имена всех прославленных выпускников училища.

     Игорь Якунин погиб смертью героя в марте 2003 года. Офицер накрыл своим телом боевую гранату, выроненную курсантом на полевых занятиях. В 2015 году решением Совета народных депутатов Кемеровской области ему было присвоено звание Героя Кузбасса.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/08/2020
Общество
Кемерово

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