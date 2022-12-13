В Кемерове увековечена память погибшего сотрудника ОМОН

В областном центре в День Героев Отечества состоялось торжественное открытие памятной доски в честь героически погибшего в ходе специальной военной операции сотрудника новокузнецкого ОМОН «Рубеж» старшего сержанта Антона Клопова. Мемориальная табличка установлена на родной для росгвардейца кемеровской школе №74.

В церемонии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, представители городской администрации, ветераны, сослуживцы, родные и близкие Антона, а также педагоги и воспитанники профильных классов Росгвардии.

Собравшиеся почтили память старшего сержанта Клопова, вспомнив о его личных и профессиональных качествах.

«Он всегда отличался исполнительской дисциплиной, выполнял сложные задачи, участвовал в обеспечении правопорядка на Северном Кавказе. В своей памяти мы оставим его таким, какой он был – смелым, мужественным, готовым всегда прийти на помощь своим товарищам», - сказал руководитель региональных подразделений Росгвардии генерал-майор Юрий Кель.

Право торжественного открытия памятной доски было предоставлено членам семьи Антона Клопова. После этого участники церемонии возложили к мемориальной табличке цветы, а сотрудники ОМОН произвели оружейный салют в память о павшем боевом товарище. В завершении мероприятия генерал-майор Юрий Кель вручил семилетнему сыну героически павшего росгвардейца Степану книгу о героях российской истории, подчеркнув, что его отец находится в одном ряду с выдающимися защитниками Родины.

За проявленный героизм и отвагу при исполнении служебного долга по защите жителей Донецких и Луганских республик старший сержант Антон Клопов представлен к Ордену Мужества (посмертно).

Фото: Росгвардия