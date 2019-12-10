В Кемерове в День Героев Отечества бойцы Росгвардии посетили школу погибшего боевого товарища

В кемеровской школе № 92 состоялся урок-реквием, посвященный памяти Героя России - сотруднику СОБР капитану милиции Алексею Отческих. Педагоги пригласили на встречу со школьниками родственников и сослуживцев Алексея. В актовом зале старшеклассники рассказали учащимся о подвиге спецназовца. Ребята узнали, что будущего собравца уже в юности отличали упорство и честность. Алексей обладатель черного пояса по тхэквондо.
Перед школьниками выступил друг и боевой товарищ Отческих заместитель командира СОБР полковник Юрий Сердечный. Он рассказал о последних минутах жизни героя-сослуживца.
После торжественной части гости посетили школьный музей, который носит имя Алексея. Воспоминания близких людей и коллег, фотографии из семейного архива, личные вещи кузбассовца начали собирать еще 17 лет назад. Теперь их бережно хранят как ценные экспонаты.
Алексей трижды бывал в служебных командировках на Северном Кавказе. Неоднократно он выручал сослуживцев в спецоперациях. За участие в первой чеченской войне Отческих награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II-й степени и Орденом Мужества. В третьей командировке в 2000 году боец СОБР героически погиб в бою под Аргуном.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Выходные в Кузбассе выдались очень снежными. Так, в Шерегеше за два дня выпало два метра снега. С...
|
Заместитель генерального директора — директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (...
|
Стоимость объекта — свыше 3 млрд руб. В 2018 году заказчик — "Сибуправтодор" — подал в...
|
В Кемерове 8 декабря состоялся спектакль Виктора Рыжакова «Солнечная линия» по пьесе Ивана...