В Кемерове в День Героев Отечества бойцы Росгвардии посетили школу погибшего боевого товарища

В кемеровской школе № 92 состоялся урок-реквием, посвященный памяти Героя России - сотруднику СОБР капитану милиции Алексею Отческих. Педагоги пригласили на встречу со школьниками родственников и сослуживцев Алексея. В актовом зале старшеклассники рассказали учащимся о подвиге спецназовца. Ребята узнали, что будущего собравца уже в юности отличали упорство и честность. Алексей обладатель черного пояса по тхэквондо.

Перед школьниками выступил друг и боевой товарищ Отческих заместитель командира СОБР полковник Юрий Сердечный. Он рассказал о последних минутах жизни героя-сослуживца.

После торжественной части гости посетили школьный музей, который носит имя Алексея. Воспоминания близких людей и коллег, фотографии из семейного архива, личные вещи кузбассовца начали собирать еще 17 лет назад. Теперь их бережно хранят как ценные экспонаты.

Алексей трижды бывал в служебных командировках на Северном Кавказе. Неоднократно он выручал сослуживцев в спецоперациях. За участие в первой чеченской войне Отческих награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II-й степени и Орденом Мужества. В третьей командировке в 2000 году боец СОБР героически погиб в бою под Аргуном.