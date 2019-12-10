Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове в подразделении лицензионно-разрешительной работы сменился адрес

Управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу сообщает о переезде Отдела лицензионно-разрешительной работы (по гг. Кемерово, Березовскому, Кемеровскому, Топкинскому, Промышленновскому районам), ранее располагавшийся в г. Кемерово, ул. Шестакова 34, в новый офис по адресу: г. Кемерово, ул. Рудничная 5. Кроме этого, прием граждан сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы, осуществлявшийся по проспекту Кузнецкий 170,  будет производиться по адресу: г. Кемерово, ул. Рудничная 5.

        Новые телефоны:

Отдела лицензионно-разрешительной работы (по гг. Кемерово, Березовскому, Кемеровскому, Топкинскому, Промышленновскому районам): По вопросам оборота оружия - 8 (3842) 77-21-64;  По вопросам частной охранной деятельности - 8 (3842) 77-21-42.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу (г. Кемерово, ул. Рудничная 5): По вопросам оборота оружия - 8 (3842) 77-14-38; По вопросам частной охранной деятельности: 8 (3842) 77-21-90.

График приема граждан остался прежним

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/12/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

За выходные в Кузбассе выпало два метра снега
Выходные в Кузбассе выдались очень снежными. Так, в Шерегеше за два дня выпало два метра снега. С...
Глава Кузбасского филиала СГК: Сибирь ветром не согреешь
Заместитель генерального директора — директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (...
«Сибмост» планирует сдать обход Мариинска на год раньше
Стоимость объекта — свыше 3 млрд руб. В 2018 году заказчик — "Сибуправтодор" — подал в...
В Кемерове состоялся знаменитый спектакль «Солнечная линия»
В Кемерове 8 декабря состоялся спектакль Виктора Рыжакова «Солнечная линия» по пьесе Ивана...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus