В Кемерове в подразделении лицензионно-разрешительной работы сменился адрес

Управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу сообщает о переезде Отдела лицензионно-разрешительной работы (по гг. Кемерово, Березовскому, Кемеровскому, Топкинскому, Промышленновскому районам), ранее располагавшийся в г. Кемерово, ул. Шестакова 34, в новый офис по адресу: г. Кемерово, ул. Рудничная 5. Кроме этого, прием граждан сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы, осуществлявшийся по проспекту Кузнецкий 170, будет производиться по адресу: г. Кемерово, ул. Рудничная 5.
Новые телефоны:
Отдела лицензионно-разрешительной работы (по гг. Кемерово, Березовскому, Кемеровскому, Топкинскому, Промышленновскому районам): По вопросам оборота оружия - 8 (3842) 77-21-64; По вопросам частной охранной деятельности - 8 (3842) 77-21-42.
Центр лицензионно-разрешительной работы Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу (г. Кемерово, ул. Рудничная 5): По вопросам оборота оружия - 8 (3842) 77-14-38; По вопросам частной охранной деятельности: 8 (3842) 77-21-90.
График приема граждан остался прежним
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