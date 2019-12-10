В Кемерове в подразделении лицензионно-разрешительной работы сменился адрес

Управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу сообщает о переезде Отдела лицензионно-разрешительной работы (по гг. Кемерово, Березовскому, Кемеровскому, Топкинскому, Промышленновскому районам), ранее располагавшийся в г. Кемерово, ул. Шестакова 34, в новый офис по адресу: г. Кемерово, ул. Рудничная 5. Кроме этого, прием граждан сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы, осуществлявшийся по проспекту Кузнецкий 170, будет производиться по адресу: г. Кемерово, ул. Рудничная 5.

Новые телефоны:

Отдела лицензионно-разрешительной работы (по гг. Кемерово, Березовскому, Кемеровскому, Топкинскому, Промышленновскому районам): По вопросам оборота оружия - 8 (3842) 77-21-64; По вопросам частной охранной деятельности - 8 (3842) 77-21-42.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управление Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу (г. Кемерово, ул. Рудничная 5): По вопросам оборота оружия - 8 (3842) 77-14-38; По вопросам частной охранной деятельности: 8 (3842) 77-21-90.

График приема граждан остался прежним