В Кемерове в пятый раз пройдет международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава»

Соревнования стартуют 22 сентября в ГЦС «Кузбасс». В них готовятся принять участие спортсмены из более чем 20 стран зарубежья, всего свыше 200 человек. Впервые на «шахтёрский» ковёр выйдут борцы из Индии и Южной Кореи.

В числе почётных гостей: двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев, трёхкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Артур Таймазов, олимпийские чемпионы Анатолий и Сергей Белоглазовы, двукратный чемпион мира Александр Игнатенко.