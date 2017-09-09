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В Кемерове в пятый раз пройдет международный турнир по вольной борьбе «Шахтёрская слава»

Соревнования стартуют 22 сентября в ГЦС «Кузбасс». В них готовятся принять участие спортсмены из более чем 20 стран зарубежья, всего свыше 200 человек. Впервые на «шахтёрский» ковёр выйдут борцы из Индии и Южной Кореи.

В числе почётных гостей: двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев, трёхкратные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Артур Таймазов, олимпийские чемпионы Анатолий и Сергей Белоглазовы, двукратный чемпион мира Александр Игнатенко.

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/09/2017
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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