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В Кемерове в результате погони задержали пьяного водителя

Во время патрулирования в Заводском районе Кемерово инспекторы ДПС обратили внимание на ВАЗовскую «десятку», которая двигалась без включенного света фар. Полицейские решили остановить подозрительный автомобиль, однако водитель лишь увеличил скорость.

Уходя от погони, водитель проехал на "красный" сигнал светофора, свернул во дворы многоэтажных домов, расположенных в районе ФПК, где остановился, выбежал из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан.

Нарушителем оказался 24-летний молодой человек, у которого имелись признаки опьянения. Оказалось, что буквально накануне полицейские уже задерживали его за нетрезвое вождение. Тогда инспекторы отстранили его от управления автомобилем, а ВАЗ-2110 поместили на специальную охраняемую стоянку.

Попытку скрыться он пояснил, желанием не остаться без автомобиля. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения нарушитель отказался.

Учитывая, что подобное правонарушение он совершил не впервые, ему грозит 2 года лишения свободы.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/11/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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