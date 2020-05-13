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В Кемерово военнослужащий Росгвардии рассказал о своем дедушке-ветеране

    В Кемерово в рамках акции «Автографы Победы» военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» младший сержант Роман Я. рассказал про своего родного дедушку Шалупенко Самуила Васильевича, который с первых месяцев войны ушел на фронт:

    «Мой дедушка родился в Брянской области 20 августа 1912 года. В октябре 41-го ушел на фронт. Рядовым попал в 1252-й полк 376-й стрелковой дивизии из Кузбасса. Во время первых тяжелых боев в январе 1942 года Самуил Васильевич получил сильное обморожение кистей рук. До апреля того же года красноармеец находился на излечении в госпитале, где ему удалось сберечь руки.

    После выздоровления дедушка был направлен в 922-й полк 250-й стрелковой дивизии на должность пулеметчика. В ходе наступательной операции в районе Ржева получил ранение в руку. После госпиталя снова возвратился в родной полк. В 1943 году в ходе Демянской наступательной операции был тяжело ранен в грудь. После такого ранение воевать на фронте было нельзя, но Самуил Васильевич остался в армии, вернулся на кузнецкую землю и до октября 1945 года прослужил в должности ветеринарного санитара. Кузбасс для дедушки стал родным регионом, в котором он трудился до конца жизни. Умер Самуил Васильевич в декабре 1984 года».

    В семье спецназовца Росгвардии бережно хранят ордена и медали героического родственника. Роман надеется сберечь воспоминания о ветеране, чтобы передать их своим детям. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/05/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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