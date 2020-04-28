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В Кемерово воспитанник класса Росгвардии стал лауреатом городского конкурса мастеров

    В областном центре подвели итоги смотра-конкурса скворечников «Тепло твоих рук», посвященного в этом году 300-летию Кузбасса. В нем принял участие учащийся класса Росгвардии школы № 74 Матвей Костин.

    Вместе с отцом юнгвардеец смастерил скворечник с подставкой в виде юнармейского берета. Проект стал одним из лучших на городском конкурсе и стал победителем в номинации «Специальный приз жюри». В конкурсе приняли участие школьники, студенты и воспитанники детских садов областного центра.

    В награду для победителей подготовили специальные призы и диплом.

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Кемерово
kuzbassnews.ru
28/04/2020
Культура
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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