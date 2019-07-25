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В Кемерове впервые прошел «Проектный конфотон»

Семинар объединил молодежные команды Кузбасса, желающие принять участие в президентском гранте. Тяжинский муниципальный район на конфотоне представляли глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский, руководитель любительского коллектива Итатского ГДК Татьяна Сергеевна Коробенко и Александр Алексеевич Глумов.
Проектный конфотон на базе ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив» был призван объединить существующие молодежные команды в «ключевые точки», которые были определены в рамках стратегической сессии. Затем участники семинара объединялись в команды, чтобы в ходе мозгового штурма разработать новые проекты, которые они смогут реализовать совместными усилиями.
В ходе работы участники конфотона получили лекции по проектному менеджменту в социальной среде, решения реальных кейсов от победителей грантовых конкурсов, возможность подробно проработать свою проектную заявку, моментальные консультации по всем возникающим вопросам. Участникам конфотона были вручены сертификаты.

Общество
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/07/2019
Общество
Кемерово
Тяжин
Новости Кузбасса

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