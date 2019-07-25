В Кемерове впервые прошел «Проектный конфотон»

Пьяный мужчина заснул на рельсах и лишился ног в Новокузнецке Местный житель прилег отдохнуть возле железнодорожных путей. Около 11 часов вечера 23 июля на...

Лучше, чем в Новосибирске: в Кузбассе оказались большие зарплаты Кузбасс оказался на четвёртом месте в Сибири по уровню зарплат. В тройке лидеров — Красноярский...

Ежегодно сотни кузбассовцев умирают от наркотиков В 2018 году в Кузбассе от отравления наркотиками умерли 200 человек. В 2017-м было зафиксировано...