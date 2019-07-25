В Кемерове впервые прошел «Проектный конфотон»

Семинар объединил молодежные команды Кузбасса, желающие принять участие в президентском гранте. Тяжинский муниципальный район на конфотоне представляли глава Итатского городского поселения Максим Николаевич Лукомский, руководитель любительского коллектива Итатского ГДК Татьяна Сергеевна Коробенко и Александр Алексеевич Глумов.
Проектный конфотон на базе ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив» был призван объединить существующие молодежные команды в «ключевые точки», которые были определены в рамках стратегической сессии. Затем участники семинара объединялись в команды, чтобы в ходе мозгового штурма разработать новые проекты, которые они смогут реализовать совместными усилиями.
В ходе работы участники конфотона получили лекции по проектному менеджменту в социальной среде, решения реальных кейсов от победителей грантовых конкурсов, возможность подробно проработать свою проектную заявку, моментальные консультации по всем возникающим вопросам. Участникам конфотона были вручены сертификаты.
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