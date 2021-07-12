В Кемерове юнгвардейцы встретились со «Стрижами»

В Кемерове летчики авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии познакомили воспитанников «Гвардейской смены» с авиационной группой высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Гости областного центра прибыли на празднование 300-летия освоения Кузбасса.

Встреча с асами прошла на взлетно-посадочной полосе кемеровского аэропорта. Именно там приземлились семь самолетов Миг-29, на которых впервые в небе Кемерова и Новокузнецка военные летчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.

Технические специалисты «Стрижей» провели для юных горожан уникальную экскурсию, познакомив с многоцелевым истребителем четвертого поколения. Школьники смогли наблюдать за процессом подготовки самолетов к вылету и задать различные интересующие их вопросы. Кроме этого, юнгвардейцы побывали в кабине пилота и почувствовали себя в роли истребителя.

Летчики Росгвардии активно приобщают кемеровскую молодежь к авиации и воспитывают любовь к небу.