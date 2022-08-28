В Кемерове юнгвардейцы встретились со «Стрижами»

В Кемерове воспитанники профильного класса Росгвардии встретились с летчиками пилотажной группы «Стрижи».

Встреча с асами прошла в губернаторской кадетской школе-интернат полиции. Экипаж рассказал кадетам и юнгвардейцам о курсах боевой подготовки и о том, как адаптироваться во время полета. Кроме этого, школьники услышали истории о внештатных ситуациях, с которыми сталкивались летчики. В свою очередь, школьники смогли задать вопросы об истории создания подразделения, расспросить об особенностях поступления в летные училища и познакомиться лично с командиром группы - нашим соотечественником подполковником Денисом Кузнецовым.

Также юнгвардейцы во время празднования Дня шахтеров у монумента «Память шахтёрам Кузбасса» на территории музея-заповедника «Красная горка» поучаствовали в памятном мероприятии, где возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших горняков.

Фото: Росгвардия