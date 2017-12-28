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В Кемерове за сутки вывезено 7,5 тысяч кубометров снега

На дороги вышло 136 единиц снегоуборочной техники, в том числе 27 машин ДМК с навесным плужно-щёточным и пескоразбрасывательным оборудованием.

Ручную очистку объектов дорожной инфраструктуры ведут 237 дорожных рабочих, особое внимание уделяется тротуарам, территории скверов и парков, подходам к пешеходным переходам.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/12/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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