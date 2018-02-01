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В Кемерове задержали автобусного карманника

В Кемерово полиция задержала карманника с поличным. Молодчик "промышлял" в маршрутном автобусе, что следовал в центр города из Рудничного района. Его задержали на остановке, когда он вышел, похитив у женщины кошелек.

Так как за мужчиной велось наблюдение, уйти от стражей порядка ему не удалось. Похищенный кошелек возвращен владелице.

54-летний, ранее судимый, кемеровчанин рассказал, что преступления совершал в час пик. Выбирая жертву, он незаметно похищал ценные вещи из карманов или сумок, после чего сразу же выходил на следующей остановке.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/02/2018
Происшествия
Кемерово
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Новости Кузбасса

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