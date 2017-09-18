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В Кемерове задержали дистанционного мошенника

В Кемерове задержали подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств, находившегося в федеральном розыске.

Из квартиры кемеровчанки, которую она сдавала в аренду пропал холодильник.

По подозрению в краже полиция задержала 27-летнего местного жителя. При проверке выяснилось, что задержанный числился в федеральном розыске за совершение серии дистанционных мошенничеств.

Жертвами злоумышленника становились жители Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа, которые размещали в Интернете объявления о продаже имущества. Злоумышленник связывался с авторами сообщений и предлагал перевести предоплату за товар. Он убеждал потерпевших  подойти к банкомату и выполнить несколько комбинаций якобы для проверки поступившего платежа. Таким образом, сами того не подозревая, граждане подключали «мобильный банк» к номеру телефона злоумышленника. Аферист получал доступ к сбережениям на чужих банковских счетах и похищал деньги.

В настоящее время установлена причастность фигуранта к совершению как минимум к 4 аналогичным мошенничествам. В отношении задержанного следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»,  ч. 2 ст. 158 «Кража». На период следствия фигурант заключен под стражу.

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Кемерово
kuzbassnews.ru
18/09/2017
Происшествия
Топ
Кемерово
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