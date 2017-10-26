В Кемерове задержали закладчика наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Кемерово задержали с поличным 19-летнего студента одного из ВУЗов, когда он делал закладки в центральном районе города.

При личном досмотре в сумке вместе с ученическими тетрадями полицейские обнаружили и изъяли 18 полимерных пакетиков с веществом буро-зеленого цвета, а также сотовый телефон, с помощью которого драгдилер отправлял координаты тайников с наркотическими веществами в специальный чат. Предварительно установлено, что в свертках находилось наркотическое вещество «спайс», которое задержанный планировал продать бесконтактным способом. Общая масса изъятого наркотика составила 40 граммов.

В отношении подозреваемого следователем отдела полиции «Центральный» управления МВД России по г. Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.