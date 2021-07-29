В Кемерове заработал новый скейт-парк на Притомской Набережной

Рекордное число заболевших и погибших от COVID-19 выявили за сутки в Кузбассе В Кузбассе по данным на 26 июля зафиксировали ещё 209 новых случаев коронавируса. Лидером стал на...

Мэр Кемерова попросил помочь девочке Мие, на спасение которой нужно 155 млн рублей Илья Середюк в своем инстаграме обратился к подписчикам с просьбой помочь девочке Мие, которой...

Мэр Белова пообещал помочь со строительством приюта для бездомных собак На встречу также пришли две девушки, которые попросили помочь с содержанием бездомных собак....