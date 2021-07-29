В Кемерове заработал новый скейт-парк на Притомской Набережной

Все 15 уличных спортивных площадок, которые было запланировано установить в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», готовы. Среди них – скейт-парки, памп-треки и зоны для занятий воркаутом.
Напомним, спортивные локации появились на девяти общественных территориях в разных районах Кемерова, которые определили в прошлом году сами горожане.
Запуск скейт-парка на Притомской набережной поблизости от «Парка Чудес» стал последним в череде аналогичных открытий. Спортивный объект состоит из нескольких элементов: плаза, разгонка, 1,2-метровый угловой радиус, двухуровневая мини-рампа, угловая разгонка, треугольная пирамида с боксом, грайндбокс, рейл и кикер. Здесь уже смонтирован памп-трек протяженностью 77 метров, состоящий из 59 элементов. Стоит отметить, что этот памп-трек – самый протяжённый из новых, построенных в этом году.
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