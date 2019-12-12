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В Кемерове заслуженный работник культуры России отметила общественную деятельность подшефных Росгвардии

    В Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова в рамках Года театра состоялось подведение итогов культурно-просветительского проекта «Театр как повод...». Среди почетных гостей были приглашены курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь». 

    Директор библиотеки, заслуженный работник культуры России Вера Никулина рассказала гостям о проведенных в библиотеке в рамках Года театра мероприятиях, реализованных совместно с организациями культуры и искусства Кузбасса. Отдельно Вера Александровна поблагодарила  подшефных Росгвардии, которые стали постоянными участниками проводимых библиотекой исторических балов. 

    В рамках 250-летия Евграфа Комаровского юнгвардейцы стали приобщаться к традициям российского офицерства. Курсанты совместно со студентами Кемеровского областного колледжа культуры и искусств летом начали осваивать офицерский вальс и теперь активно принимают участие в театрализованных исторических мероприятиях. 

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/12/2019
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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