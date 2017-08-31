В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону

В жилищном фонде опрессовано 3901 тепловых узлов, подготовлено 2660 узлов холодного водоснабжения, в 2564 домах промыта система отопления.
Проведена ревизия 99 % электрощитовых и 100 % запорной арматуры. Кемеровские управляющие организации отремонтировали 8 388 погонных метров труб систем холодного и горячего водоснабжения, заменено 6380 труб системы отопления.
Для подготовки к отопительному сезону объектов водоснабжения завершается подготовка насосного оборудования, запорной арматуры, ремонт колодцев и трубопроводов водоснабжения и водоотведения.
Подготовлены к работе в зимний период электрические сети и сооружения: капитальный ремонт проведён на 28,5 км сетей. На всех предприятиях сформирован неснижаемый аварийный запас материалов.
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