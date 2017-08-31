В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону

Корова сломала позвоночник 77-летней жительнице Кузбасса Корова травмировала 77-летнюю жительницу Кузбасса. Случай произошёл в посёлке Бурлаки...

В Кемерово образовалась огромная пробка из-за ДТП В Кемерово на Притомском проспекте утром 30 августа образовалась огромная пробка. Водители...

В Новокузнецке «КамАЗ» столкнулся с автобусом: пострадал ребенок Около 4 часов дня 30-го августа на Бызовском шоссе в Новокузнецке произошло массовое столкновение...