Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерове завершается подготовка к отопительному сезону

В жилищном фонде опрессовано 3901 тепловых узлов, подготовлено 2660 узлов холодного водоснабжения, в 2564 домах промыта система отопления.

Проведена ревизия 99 % электрощитовых и 100 % запорной арматуры. Кемеровские управляющие организации отремонтировали 8 388 погонных метров труб систем холодного и горячего водоснабжения, заменено 6380 труб системы отопления.

Для подготовки к отопительному сезону объектов водоснабжения завершается подготовка насосного оборудования, запорной арматуры, ремонт колодцев и трубопроводов водоснабжения и водоотведения.

Подготовлены к работе в зимний период электрические сети и сооружения: капитальный ремонт проведён на 28,5 км сетей. На всех предприятиях сформирован неснижаемый аварийный запас материалов.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
31/08/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Корова сломала позвоночник 77-летней жительнице Кузбасса
Корова травмировала 77-летнюю жительницу Кузбасса. Случай произошёл в посёлке Бурлаки...
В Кемерово образовалась огромная пробка из-за ДТП
В Кемерово на Притомском проспекте утром 30 августа образовалась огромная пробка. Водители...
В Новокузнецке «КамАЗ» столкнулся с автобусом: пострадал ребенок
Около 4 часов дня 30-го августа на Бызовском шоссе в Новокузнецке произошло массовое столкновение...
Испанский визовый центр откроется в Кемерово
Рост интереса кузбасских туристов к Испании стал причиной решения открыть в Кемерово испанский...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus