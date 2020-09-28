В Кемерове завершен ремонт 16 дорожных объектов

В этом году на всех объектах дорожного ремонта используют асфальтобетон с улучшенными характеристиками – с применением полимерно-битумного вяжущего материала, что позволяет повысить коэффициент сцепления и препятствует образованию трещин и колейности, увеличивает срок службы асфальтобетона.

Гарантия на проведённые работы составляет 5 лет. В течение этого периода подрядчик обязан будет за свой счёт устранять дефекты, появившиеся во время эксплуатации.

Все дорожные объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года отремонтированы – проведена реновация более чем 20 километров дорожного полотна.