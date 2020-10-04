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В Кемерове завершен ремонт дорожных объектов, запланированных на 2021 год

Завершены ремонтные работы дороги от дома №4 по ул.Кирзавод 3-бис и участка в сторону ул.Мозжухинской до дома №39, а также участка ул. Мозжухинской от дома №39 до №87Б. Объекты отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Это резервные объекты – работы на этих участках планировалось выполнить в рамках программы ремонта 2021 года, но благодаря погодным условиям и высоким темпам работ – ремонт объектов выполнен в полном объеме уже в этом году.

Все дорожные объекты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года отремонтированы – проведена реновация более чем 20 километров дорожного полотна.

Сейчас продолжается устройство светофоров и камер фото-видеофиксации в местах концентрации ДТП, а также работы по ремонту резервных объектов, которые были запланированы на 2021 год.

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kuzbassnews.ru
04/10/2020
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