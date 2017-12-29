В Кемерово 30, 31 декабря и 1 января ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Кемерово в связи с проведением новогоднего праздника с 15.00 часов 31 декабря до 6.00 часов 1 января будет ограничено движение транспортных средств через площадь Советов, а также по улице Орджоникидзе, от улицы Арочной до проспекта Советского.
С 20.00 часов 30 декабря до 6.00 часов 1 января будет запрещена стоянка автомобилей по улице Коломейцева, улице Орджоникидзе и на площади перед зданием администрации города.
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