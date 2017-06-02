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В Кемерово 6-летний ребенок пострадал во время прыжков на батуте

1 июня 2017 года около 22 часов в больницу Кемерова доставили 6-летнего мальчика с травмой позвоночника.

Вечером малыш гулял в парке с бабушкой и прыгал на батуте. Поднялся сильный ветер, женщина попросила внука быстро слезть с батута. Однако порывом ветра конструкцию сорвало и мальчика отбросило на землю, батут упал сверху на ребенка.

В больнице ребенку диагностировали травму одного из позвонков.

По факту детской травмы проводится проверка, в рамках которой будет установлен собственник батута, законность его использования.

Так же будет установлено, соблюдены ли требования безопасности при креплении конструкции, соответствует ли батут требованиям эксплуатации.

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kuzbassnews.ru
02/06/2017
Происшествия
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