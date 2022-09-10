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В Кемерово аннулирован фиктивный брак

По иску прокурора Рудничного района Кемерово аннулирован фиктивный брак, заключенный с целью получения гражданства России в упрощенном порядке.

Прокуратурой Рудничного района г. Кемерово проведена проверка исполнения требований миграционного законодательства, в ходе которой выявлен факт заключения фиктивного брака.

Установлено, что в ноябре 2020 года органом ЗАГС г. Кемерово и Кемеровского района Кузбасса зарегистрирован брак между гражданином Республики Узбекистан и гражданкой Российской Федерации.

При заключении брака намерения совместно проживать супруги не имели, отношения не поддерживали, совместного хозяйства не вели. Основной целью брака для мужчины являлось получения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, тогда как женщина вступила в брак с иностранным гражданином с целью получения от него денежного вознаграждения.

В соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации брак признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них заключили его без намерения создать семью. В случае заключения такого брака прокурор вправе требовать признания его недействительным в судебном порядке.

Прокурором района в Рудничный районный суд г. Кемерово направлено исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.

 

Фото из открытых источников

Общество
Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/09/2022
Общество
Происшествия
Кемерово
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