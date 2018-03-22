Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово бесзозные тепловые сети поставили на учет

Суд обязал кемеровскую администрацию принять меры для постановки на учёт бесхозяйного участка сети теплоснабжения, расположенного по ул. Сибиряков – Гвардейцев.

То, что участок тепловых сетей юридически никому не принадлежит, установила прокурорская проверка.

Так как по закону организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения относится к вопросам местного значения городского округа, орган местного самоуправления в течение 30 дней с момента выявления бесхозных сетей обязан определить теплосетевую организацию, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание до признания права собственности.

Центральный районный суд г. Кемерово полностью удовлетворил требования прокурора. Ответчик обжаловал решение суда. Однако Кемеровский областной суд оставил его без изменения, жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/03/2018
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пьяный кузбассовец ворвался в школу и устроил скандал из-за парковки
Неизвестный в состоянии алкогольного опьянения ворвался в школу и начал оскорблять персонал. В...
В кемеровских ночных клубах не нашли наркотиков, зато нашли малолеток
Полицейские взяли с собой в рейд служебно-розыскную собаку. С её помощью помещения ночных клубов...
В Новокузнецке без вести пропавшего 57-летнего мужчину нашли мёртвым
Без вести пропавший 57-летний житель Новокузнецка Алексей Сеничев найден мертвым.
В Кузбассе разыскивают заочно арестованную жительницу Новокузнецка
Полиция Кузбасса разыскивает заочно арестованную 34-летнюю жительницу города Новокузнецка.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus