В Кемерово бесзозные тепловые сети поставили на учет

Суд обязал кемеровскую администрацию принять меры для постановки на учёт бесхозяйного участка сети теплоснабжения, расположенного по ул. Сибиряков – Гвардейцев.

То, что участок тепловых сетей юридически никому не принадлежит, установила прокурорская проверка.

Так как по закону организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения относится к вопросам местного значения городского округа, орган местного самоуправления в течение 30 дней с момента выявления бесхозных сетей обязан определить теплосетевую организацию, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание до признания права собственности.

Центральный районный суд г. Кемерово полностью удовлетворил требования прокурора. Ответчик обжаловал решение суда. Однако Кемеровский областной суд оставил его без изменения, жалобу – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.