В Кемерово бывший руководитель организации привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о банкротстве

Прокуратура Кировского района г. Кемерово провела проверку исполнения бывшим руководителем «Кемтранс42» требований законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Установлено, что бывший директор в определенный законодательством срок не передал конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материалы и иные ценности. Указанное влечет за собой затягивание процедуры банкротства и нарушение прав кредиторов организации - должника.

В этой связи прокурор Кировского района г. Кемерово направил в арбитражный суд заявление о привлечении бывшего руководителя общества к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Судом требования прокурора удовлетворены, виновному лицу назначен штраф 40 тыс. рублей.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области