В Кемерово демонтируют парапет набережной в Кировском районе

В Кировском районе Кемерово подрядчики приступили к демонтажу парапета набережной - места, имеющющего большое историко-культурное значение.
Здесь расположены памятники воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, Аллея Славы, посаженная ветеранами 7-го гвардейского механизированного Нежинско-Кузбасского ордена Суворова корпуса, вооруженного в годы войны на личные сбережения кузбассовцев и кемеровчан. Она строилась в середине 50-х годов работниками промышленных предприятий Кировского района.
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