В Кемерово для обработки дорог использовали более 400 тонн реагентов

Экс-замгубернатора Кузбасса Алексей Зеленин стал ректором КРИРПО 29 марта должность замгубернатора Кузбасса заняла Ольга Турбаба, а на должность Лопатиной была...

Писатели Кузбасса готовят сборник о трагедии в «Зимней вишне» Писатели и общественные деятели Кемеровской области выступили с инициативой издания литературного...

Жительница Кузбасса обокрала соседа по торговле Предприниматель из Кемерова обратился в полицию и сообщил, что неизвестные украли из его пекарни...