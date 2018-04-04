В Кемерово для обработки дорог использовали более 400 тонн реагентов

В Кемерово проходят работы по уборке и благоустройству улично-дорожной сети.
Днем 4 апреля задействовано 263 дорожных рабочих, 71 спецмашина, в том числе 2 автогрейдера, 18 тракторных щёток, 9 фронтальных погрузчиков и другая техника.
Во всех районах города продолжается противогололёдная обработка дорог и пешеходных зон.
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