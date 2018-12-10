Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово двое инспекторов ГАИ спасли многодетную семью из огня

В ночь на 8 декабря патрульный экипаж ДПС по Кемерово - старшие лейтенанты полиции Семен Грачев и Максим Бутенко, получили информацию из дежурной части о пожаре в одном из домов по улице Сибирской.  Полицейские первыми бросились в горящий дом и помогли выйти мужчине, женщине и трем детям.Ситуация осложнялась тем, что в помещении находились баллоны с газом. Тогда один из инспекторов посадил детей в патрульный автомобиль и отвез на безопасное расстояние, а его напарник, вместе с главой семейства, бросился тушить огонь. Возгорание удалось локализовать. Вскоре к месту происшествия прибыли пожарный расчет и бригада медиков.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/12/2018
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus