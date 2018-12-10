В Кемерово двое инспекторов ГАИ спасли многодетную семью из огня

В ночь на 8 декабря патрульный экипаж ДПС по Кемерово - старшие лейтенанты полиции Семен Грачев и Максим Бутенко, получили информацию из дежурной части о пожаре в одном из домов по улице Сибирской. Полицейские первыми бросились в горящий дом и помогли выйти мужчине, женщине и трем детям.Ситуация осложнялась тем, что в помещении находились баллоны с газом. Тогда один из инспекторов посадил детей в патрульный автомобиль и отвез на безопасное расстояние, а его напарник, вместе с главой семейства, бросился тушить огонь. Возгорание удалось локализовать. Вскоре к месту происшествия прибыли пожарный расчет и бригада медиков.