В Кемерово двух таксистов осудили за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Заводский районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двоих жителей областного центра в возрасте 22 и 26 лет. Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ», ч. 3 ст. 30 УК РФ – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области, установлено, что фигуранты, работая водителями такси, организовали сбыт наркотических средств наркозависимым клиентам, которых они перевозили в качестве пассажиров. Обвиняемые похитили крупную партию наркотической «соли» у своих конкурентов-наркоторговцев, после чего занялись сбытом запрещенного вещества. Они фасовали наркотическое средство на дозы и продавали его в салонах автомобилей такси. В одном случае в качестве платы за наркотик организатор противоправной деятельности принял похищенный наркоманом перфоратор.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области задержали наркоторговцев с поличным. В ходе обысков, проведенных по местам их жительства, стражи порядка изъяли около 400 граммов синтетической «соли», что является особо крупным размером. Задержанные стали фигурантами уголовного дела и на время следствия были заключены под стражу.

После сбора доказательственной базы уголовно дело было направлено в суд, который приговорил сбытчиков к 6 годам и 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание преступники будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.