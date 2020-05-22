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В Кемерово двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

Днем 21 мая в одну из городских больниц поступил 2-летний ребенок с травмами характерными при падении с высоты.
По предварительной информации, 2-летняя девочка  на некоторое время осталась без присмотра мамы, вышла на балкон, двери которого были открыты, залезла на пуф и упала вниз.   
Мама ребенка задремала после суточного дежурства, ее разбудил плач ребенка, который доносился с улицы.  Женщина побежала вниз. В это время соседи, которые стали очевидцами произошедшего,  вызвали «скорую помощь», ребенка госпитализировали.   По предварительной информации семья, где воспитывается девочка, на учете не состояла.  

На месте происшествия работают следователи территориального Следственного комитета и сотрудники полиции. Следствию предстоит  изучить условия воспитания несовершеннолетнего, действиям родителей  будет дана юридическая оценка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Необходимо отметить, что главной причиной подобных трагедий становится уверенность взрослых в том, что за несколько минут их  отсутствия  в комнате, где находится ребенок,  с ним ничего не случится, что у него не хватит сил добраться до окна, или потянуть за шнур включенного электроприбора.  Однако следственная практика показывает обратное. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области призывает взрослых  быть более бдительными и не оставлять ребёнка одного в комнате.

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kuzbassnews.ru
22/05/2020
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