В Кемерово городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей

Спецмашины с пескоразбрасывателями провели посыпку основных магистралей, участков разгона и торможения, площадок, дорог Кемерово.

Это не только позволяет предотвратить оледенение проезжей части, но и обеспечить дальнейший технологический процесс уборки снега.

В ночную смену эти работы выполнили 42 спецмашины, к утреннему часу пик спецтехника освободили дороги города, чтобы пропустить трафик общественного и личного транспорта. Сейчас очистка города ведётся 105 единицами техники, в том числе 30 тракторными щётками, 25 ДМК, из которых 23 единицы оснащены пескоразбрасывателями, 7 автогрейдерами и другими спецмашинами. Они сгребают смесь снега и реагентов и вывозят её на отвалы.

В Кемерове работают горячие линии – сообщить о скользких участках можно по телефону: 67-00-00 (МБУ «Кемеровские автодороги»); 31-23-32 (МБУ «Жилкомцетр»).