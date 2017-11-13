Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей

Спецмашины с пескоразбрасывателями провели посыпку основных магистралей, участков разгона и торможения, площадок, дорог Кемерово.

Это не только позволяет предотвратить оледенение проезжей части, но и обеспечить дальнейший технологический процесс уборки снега.

В ночную смену эти работы выполнили 42 спецмашины, к утреннему часу пик спецтехника освободили дороги города, чтобы пропустить трафик общественного и личного транспорта. Сейчас очистка города ведётся 105 единицами техники, в том числе 30 тракторными щётками, 25 ДМК, из которых 23 единицы оснащены пескоразбрасывателями, 7 автогрейдерами и другими спецмашинами. Они сгребают смесь снега и реагентов и вывозят её на отвалы.

В Кемерове работают горячие линии – сообщить о скользких участках можно по телефону: 67-00-00 (МБУ «Кемеровские автодороги»); 31-23-32 (МБУ «Жилкомцетр»).

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/11/2017
Общество
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе налогового инспектора осудят за «дружбу» с ИП
В августе текущего года после передачи очередной части денег — 5 000 рублей — предприниматель и...
Волонтер из Кемерова вышел в финал конкурса «Доброволец России»
Кемеровчанин Артур Покатилов вышел в финал всероссийского конкурса «Доброволец России».
В Кузбассе более 1 000 дорожников очищают трассы от снега
В настоящее время трассы в регионе от снега очищают более 1000 человек и 800 единиц спецтехники.
Утренние пробки на дорогах Кемерова достигли 8 баллов
Утром 13 ноября местами на дорогах Кемерова образовались заторы.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus