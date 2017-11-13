В Кемерово городские дорожные предприятия ведут очистку магистралей

Спецмашины с пескоразбрасывателями провели посыпку основных магистралей, участков разгона и торможения, площадок, дорог Кемерово.
Это не только позволяет предотвратить оледенение проезжей части, но и обеспечить дальнейший технологический процесс уборки снега.
В ночную смену эти работы выполнили 42 спецмашины, к утреннему часу пик спецтехника освободили дороги города, чтобы пропустить трафик общественного и личного транспорта. Сейчас очистка города ведётся 105 единицами техники, в том числе 30 тракторными щётками, 25 ДМК, из которых 23 единицы оснащены пескоразбрасывателями, 7 автогрейдерами и другими спецмашинами. Они сгребают смесь снега и реагентов и вывозят её на отвалы.
В Кемерове работают горячие линии – сообщить о скользких участках можно по телефону: 67-00-00 (МБУ «Кемеровские автодороги»); 31-23-32 (МБУ «Жилкомцетр»).
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