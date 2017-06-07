В Кемерово хозяин собаки выплатит пострадавшему от укусов ребенку компенсацию

В Кемерово 12-летнему мальчику, покусанному собакой, хозяика выплатит 50 тысяч рублей.

В июле 2016 года днем ребенок ехал на велосипеде по ул. Мраморной. В это время во дворе дома с цепи сорвалась собака породы «немецкая овчарка», выбежала на улицу и набросилась на него, укусив за левую голень.

По решению Рудничного районного суда Кемерово с хозяйки собаки в пользу малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.