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В Кемерово хозяин собаки выплатит пострадавшему от укусов ребенку компенсацию

В Кемерово 12-летнему мальчику, покусанному собакой, хозяика выплатит 50 тысяч рублей.

В июле 2016 года днем ребенок ехал на велосипеде по ул. Мраморной. В это время во дворе дома с цепи сорвалась собака породы «немецкая овчарка», выбежала на улицу и набросилась на него, укусив за левую голень.

По решению Рудничного районного суда Кемерово с хозяйки собаки в пользу малолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/06/2017
Происшествия
Кемерово
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