В Кемерово и Междуреченске после ремонта открылись отделения почтовой связи

Как сообщили в департаменте транспорта и связи Кемеровской области, ремонт почтового отделения №66 в Кемерове (пр. Ленина, 66 Б) и почтового отделения в Междуреченске (пр. Коммунистический, 7) проведен в рамках проекта модернизации объектов почтовой связи.
В отделениях выполнен ремонт в новом дизайне, установлено современное оборудование, которое позволяет автоматизировать рабочие процессы. Чтобы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников, в офисах смонтированы видеонаблюдение и новая охранно-пожарная сигнализация. Также созданы условия для посещения маломобильных граждан.
01/03/2019
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