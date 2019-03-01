Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово и Междуреченске после ремонта открылись отделения почтовой связи

Как сообщили в департаменте транспорта и связи Кемеровской области, ремонт почтового отделения №66 в Кемерове (пр. Ленина, 66 Б) и почтового отделения в Междуреченске (пр. Коммунистический, 7) проведен в рамках проекта модернизации объектов почтовой связи.

В отделениях выполнен ремонт в новом дизайне, установлено современное оборудование, которое позволяет автоматизировать рабочие процессы. Чтобы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников, в офисах смонтированы видеонаблюдение и новая охранно-пожарная сигнализация. Также созданы условия для посещения маломобильных граждан.

Общество
Топ
Кемерово
Междуреченск
kuzbassnews.ru
01/03/2019
Общество
Топ
Кемерово
Междуреченск
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Стали известны самые опасные участки дорог в Кемерове
Тревожная ситуация наблюдается в районе дома № 6 по улице Джамбула в Кировском районе. В центре...
В Кузбассе появились мошенники из прокуратуры
Прокуратура Кемеровской области призывает граждан быть бдительными. В последнее время участились...
В Кузбассе у нефтяников украли аккумуляторы с «БелАЗов»
С заявлением о похищение 12 аккумуляторов с «БелАЗов» в полицию обратились представители нефтяной...
Массовые проверки водителей на трезвость снова пройдут в Кемерове
В Кемерове сотрудники ГИБДД проведут дополнительные проверки водителей на трезвость, сообщает...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus