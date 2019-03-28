В Кемерово из горящей многоэтажки эвакуировались 200 человек

Вечером 27 марта в Кемерово загорелась квартира на десятом этаже на улице Сибиряков-Гвардейцев. на пульт диспетчера пожарной охраны сигнал о возгорании поступил в 22:42. В 22:58 пожар был локализован, в 22:59 - потушен.

Из горящего дома эвакуировались 200 человек, в том числе 50 детей.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 22:42. Уже в 22:58 пожар был локализован, а через минуту потушен.

В результате возгорания обгорел утеплитель снаружи и внутри дома на 10 и 11 этажах.Предварительной причиной называется неосторожность при курении.

В ликвидации возгорания принимали участие 35 огнеборцев и 11 единиц техники.