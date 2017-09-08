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В Кемерово из-за дебоширки был задержан рейс в Москву

8 сентября авиарейс "Кемерово-Москва" не смог вылететь вовремя. Причиной стало поведение одной из пассажирок, которая устроила скандал из-за полки ручной клади. Полиции пришлось вывести даму из салона самолета.

В отношении 34-летней скандалистки были составлены два административных протокола за состояние опьянения и мелкое хулиганство. Суд назначил ей штраф в 750 рублей.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/09/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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