В Кемерово из-за дебоширки был задержан рейс в Москву

В Кемерове кинотеатр «Юбилейный» восстановят за полмиллиарда рублей Ранее кинотеатр «Юбилейный» пользовался огромным спросом среди горожан.

В кузбасском городе загорелся БелАЗ Вечером 7 сентября на улице Цемзаводской в Топках загорелся грузовой автомобиль БелАЗ-5747. Сигнал...

Пропавшую неделю назад 51-летнюю женщину нашли живой в Кузбассе Найдена пропавшая 30 августа в селе Тамбар Кемеровской области 51-летняя Любовь Вениаминовна Суш....