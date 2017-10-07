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В Кемерово из-за сообщения о минировании, эвакуировали торговый центр

6 октября, в районе 22:20 в кемеровском торговом центре "Радуга" эвакуировали посетителей и сотрудников из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании.

По информации "Интерфакс", на месте работали кинологи и специалисты служб спасения.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/10/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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