В Кемерово из-за сообщения о минировании, эвакуировали торговый центр

6 октября, в районе 22:20 в кемеровском торговом центре "Радуга" эвакуировали посетителей и сотрудников из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве в здании.
По информации "Интерфакс", на месте работали кинологи и специалисты служб спасения.
07/10/2017
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