В Кемерово из-за сообщения о минировании, эвакуировали торговый центр

Кузбасс: мужчина задохнулся в собственной машине Житель Кузбасса задохнулся в собственной машине. Как стало известно, в Киселёвске в гараже...

Пьяный мотоциклист с коноплей катался по бездорожью в Кузбассе 5 октября в Осинниках во время патрулирования экипажу Росгвардии поступила информация о том, что от...

Заключённые одной из колоний в Кузбассе спали без постельного белья Прокуратура провела проверку в ФКУ ИК-35 Мариинска по результатам которой были выявлены нарушения...