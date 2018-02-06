Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемерово из-за учений ограничат движение

8 февраля с 9.00 до 14.00 в Кемерово, в связи с проведением плановых антитеррористических учений на объектах с массовым пребыванием людей, будет ограничено движение транспортных средств на участках улиц:

ул. Рукавишникова - от пр. Ленина до ул. Красноармейская;

ул. Коммунистическая – от ул. Черняховского до пр. Кузнецкий.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/02/2018
Общество
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнечанин хотел продать кур, но стал жертвой мошенника
Жертвой преступления стал местный житель, продававший кур. Он выставил на сайте соответствующее...
Беловчанин угрожал жене убийством из-за невкусного ужина
Попробовав еду, беловчанин разозлился и сказал жене, что она невкусно готовит.
Строительная компания в Кузбассе скрыла от государства 16 млн рублей
По версии следствия, организация скрыла более 16 миллионов рублей.
В Кемерове 14-летний подросток отравился наркотиками
В городе Кемерове сотрудниками транспортной полиции был доставлен в состоянии наркотического...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus