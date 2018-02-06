В Кемерово из-за учений ограничат движение

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8 февраля с 9.00 до 14.00 в Кемерово, в связи с проведением плановых антитеррористических учений на объектах с массовым пребыванием людей, будет ограничено движение транспортных средств на участках улиц:
ул. Рукавишникова - от пр. Ленина до ул. Красноармейская;
ул. Коммунистическая – от ул. Черняховского до пр. Кузнецкий.
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