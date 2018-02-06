В Кемерово из-за учений ограничат движение

Новокузнечанин хотел продать кур, но стал жертвой мошенника Жертвой преступления стал местный житель, продававший кур. Он выставил на сайте соответствующее...

Беловчанин угрожал жене убийством из-за невкусного ужина Попробовав еду, беловчанин разозлился и сказал жене, что она невкусно готовит.

Строительная компания в Кузбассе скрыла от государства 16 млн рублей По версии следствия, организация скрыла более 16 миллионов рублей.