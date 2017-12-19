В Кемерово изменилось движение на нескольких улицах

В организацию дорожного движения Кемерова внесены изменения на нескольких участках улично-дорожной сети.
Так на участке улицы Орджоникидзе, от улицы Н. Островского до проспекта Советского, с 16.00 до 19.00 действует ограничение стоянки автотранспортных средств. Работает эвакуатор.
Изменения коснулись также:
- пересечения улиц Островского и Весенней: введён запрет стоянки перед перекрёстком;
- пересечения улиц Красноармейская и Красная – теперь поворот на улицу Красная с улицы Красноармейской, в сторону Советского проспекта может осуществляться с двух полос;
- улицы Ноградской – здесь ограничена остановка автотранспорта от ул. Кирова до ул. Весенняя (по чётной стороне) и от ул. Весенней до ул. 50 лет Октября (по нечётной стороне);
- улицы Кирова: напротив здания №13А запрещена остановка;
- улицы Тельбесской – здесь ограничена скорость движения до 40 км/ч;
- ул. Дзержинского: на участке магистрали от ул. Красноармейская до ул. Кирова запрещена стоянка автотранспорта;
- ул. 50 лет Октября, на участке от дома № 11 (корп. 2) до дома № 15, запрещена остановка автотранспорта.
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