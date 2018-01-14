В Кемерово изменят движение на аварийно-опасном перекрёстке

До конца января в Кемерово изменят организацию дорожного движения на аварийно-опасном перекрёстке на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Сибирская. За минувший год здесь произошло 2 ДТП с участием пешеходов.

Специалисты «Центра организации дорожного движения» разработали новую схему организации проезда на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Сибирской. На этом участке вводится ограничение скорости движения 40 км/ч. Также появятся новые знаки «Пешеходный переход» (5.19.1, 5.19.2) со светоотражающими жёлтыми рамками. Контролировать скоростной режим будут фото-видео камеры.