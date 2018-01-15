В Кемерово изъяли партию контрафактной одежды и обуви

В кемеровскую полицию поступило несколько сигналов о торговле некачественными спортивными костюмами, выпущенными под брендами известных производителей.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства совместно с представителями Роспотребнадзора провели проверку торгового павильона в Центральном районе, где кемеровчане и совершали некачественные покупки, и в результате изъяли более 200 единиц товара - спортивные костюмы, футболки, шорты и кроссовки. На общую сумму около 250 000 рублей.

В отношении предпринимателя сотрудники полиции составили административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере двукратной стоимости изъятого товара, а также конфискацию данной продукции.