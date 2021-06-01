В Кемерово ледовом дворце «Кузбасс» открылся пункт вакцинации от коронавируса

По будням с 09:00 до 16:00 любой желающий старше 18 лет может привиться против коронавируса в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс».

В специально оборудованном помещении работает медицинская бригада в составе врача-терапевта и медсестры, а также администратора Кемеровской городской клинической поликлиники №5 имени Л.И. Темерхановой.