В Кемерово ледовом дворце «Кузбасс» открылся пункт вакцинации от коронавируса

По будням с 09:00 до 16:00 любой желающий старше 18 лет может привиться против коронавируса в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс».
В специально оборудованном помещении работает медицинская бригада в составе врача-терапевта и медсестры, а также администратора Кемеровской городской клинической поликлиники №5 имени Л.И. Темерхановой.
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