В Кемерово ликвидируют последствия урагана

По информации МБУ «Кемеровская служба спасения», порывы ветра в Кемерово достигали 24,6 м/сек.

В настоящее время во всех районах города организована работа оперативных служб коммунальных и ресурсоснабжающих организаций. По информации территориальных управлений, ураган повалил свыше 50 деревьев, зафиксированы обрывы линий электропередач, падение ограждающих конструкций, повреждены рекламные конструкции и остановочные павильоны.

В пос. Южный Заводского района в 16.10 произошло отключение подачи электроэнергии на 12 секунд, под отключение попало 2548 объектов. В Рудничном районе – 1147 домов частного сектора. В 18.10 электроснабжение было восстановлено. В пос. Боровом также было отключение в 16.10 на 10 секунд. В Кировском районе произошло отключение электроснабжения 1672 домов частного сектора и 11 – коммунального.

По информации управления городского развития, падение строительных кранов не допущено, требуют восстановления 3 ограждения строительных площадок.

По информации управления ЖКХ, по 22 адресам зафиксировано нарушение козырьков и целостности кровельного покрытия. Повреждены 2 вентиляционные шахты по адресам: Кирова, 26 и Ленина, 48.