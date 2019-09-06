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В Кемерово лжецелительница "сняла" с пенсионерки "порчу" за 400 000 рублей

81-летняя жительница Рудничного района обратилась в полицию, так как неизвестная похитила у нее сбережения. Полицейские выяснили, что в дом к потерпевшей пришла незнакомка и пригласила пенсионерку на поминки умершей женщины, якобы жившей неподалеку. В ходе беседы гостья сообщила, будто наделена целительной силой и видит наложенную на кемеровчанку порчу, которую может снять. В качестве убеждающего примера она вновь упомянула усопшую, отказавшуюся в свое время от ее услуг. Испуганная пенсионерка согласилась принять помощь «целительницы», которая пояснила, что воплощением сглаза являются деньги, поэтому необходимо начать очищение именно с них. Следуя указаниям незнакомки, кемеровчанка собрала имеющиеся в доме наличные денежные средства -  415 000 рублей, завернула в платок и передала в руки гадалки для совершения исцеляющего обряда. Та произнесла заклинание, совершила над деньгами некоторые манипуляции руками и вернула сверток хозяйке, наказав положить под кровать и не разворачивать 20 минут, а затем скрылась. После отведенного времени пенсионерка решила вернуть сбережения на место, однако обнаружила, что платок набит бумагой, а все купюры исчезли. Осознав, что стала жертвой злоумышленницы, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.  Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/09/2019
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