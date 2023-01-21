В Кемерово мужчина пострадал из-за взрыва петарды

Предварительно установлено, что несовершеннолетний пронес в киноцентр «Юбилейный» петарду и зажег ее. Увидевший это разнорабочий отнял у него опасный предмет и попытался выкинуть на улицу, но не успел: пиротехническое изделие взорвалось у него в руке, повредив кисть.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правил продажи пиротехнических изделий, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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