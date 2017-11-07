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В Кемерово мужчина украл колбасы на 15 тысяч рублей

В дежурную часть кемеровской полиции поступило сообщение от водителя, разгружавшего товар у магазина, расположенного на улице Сибиряков-Гвардейцев. Мужчина пояснил, что он занес в помещение торговой точки часть продукции, а когда вышел, то обнаружил, что пропали две коробки с колбасными изделиями. Сумма причиненного ущерба составила около 15 000 рублей.

По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы при содействии вневедомственной охраны Росгвардии подозреваемый был задержан на рынке, где он продавал посетителям похищенные деликатесы непосредственно из коробки. Похитителем оказался 32-летний ранее неоднократно судимый житель Кемерово. Задержанный дал признательные показания. Часть колбасных изделий изъята и возвращена законным владельцам.

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/11/2017
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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