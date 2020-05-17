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В Кемерово мужчину осудили за заражение ВИЧ-инфекцией

Рудничный районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией».

В полицию обратилась 43-летняя жительница Кемерово, которая сообщила, что бывший сожитель заразил ее ВИЧ-инфекцией. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе дознания полицейские установили, что гражданский супруг горожанки знал о поставленном ему диагнозе еще до встречи с ней. Однако, несмотря на это, мужчина не сообщил партнерше о заболевании и в результате заразил ее вирусом иммунодефицита человека.

Дознавателем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по г. Кемерово в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. По окончании дознания оно было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Здоровье
Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/05/2020
Здоровье
Происшествия
Кемерово
Новости Кузбасса

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