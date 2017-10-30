В Кемерово на дороги нанесли 417 тонн противогололёдных смесей

417 тонн противогололёдных материалов применили за ночную смену кемеровские предприятия благоустройства для обработки дорог.
В работах приняли участие 13 пескоразбрасывателей.
В первую очередь специалисты обработали дороги, по которым проходят маршруты следования пассажирского транспорта, затем будут обработаны второстепенные улицы.
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