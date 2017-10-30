В Кемерово на дороги нанесли 417 тонн противогололёдных смесей

В Кемерове на проспекте Кузнецком столкнулись джип и маршрутка В Кемерове в Заводском районе на проспекте Кузнецкий произошло лобовое столкновение маршрутки и...

Костюмированное дефиле в валенках проведут в Кузбассе Организаторы рассчитывают, что праздник будет способствовать развитию народных традиций и промыслов...

На месте школы в Осинниках построят мечеть Администрация Осинников нашла место для строительства мечети. Им стал участок на месте школы.